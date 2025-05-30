الأجازة أحلى مع لولو.. اضبط الآن تردد قناة وناسة بيبي أطفال الجديد بجودة hd على جميع الأقمار الصناعية

تبحث الأمهات في الوطن العربي عن تردد قناة وناسة بيبي أطفال الجديد على جميع الأقمار الصناعية، حيث تعتبر القناة من أفضل القنوات الفضائية العربية الخاصة بالأطفال، والتي تتميز عن غيرها من القنوات بمحتوى ترفيهي وتعليمي يساعد في تنمية مهارات الطفل والقيم الأخلاقية المختلفة بأسلوب شيق يجذب الأطفال، كما تتميز القناة بتقديمها مجموعة من الأناشيد الهادفة والبرامج التعليمية المختلفة والرسوم المتحركة التي تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، وهذا جعلها من أفضل القنوات المفضلة للأسر العربية، ونوافيكم في هذا التقرير التردد الجديد للقناة على جميع الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة وناسة بيبي أطفال

من أهم ما يميز قناة وناسة توفيرها لأكثر من تردد على الأقمار الصناعية المختلفة على النايل سات والعرب سات، وهذا لضمان تجربة مشاهدة ممتعة دون توقف ولا انقطاع، وإليكم الآن تردد القناة وهو كالتالي:

تردد قناة لولو على النايل سات

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة لولو على العرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مزايا قناة وناسة

تقدم قناة وناسة محتوى شيق وهادف للغاية يختلف عن غيرها من القنوات مما جعلها تتميز بالتالي: