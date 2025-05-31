نتائجنا نتائج السادس الابتدائي 2025 في العراق جميع المحافظات

تعتبر نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2025 هي نقطة تحول حاسمة في مسيرة الطلاب التعليمية، لأنها تعكس انتقالهم من مرحلة التعليم الأساسي إلى مرحلة جديدة ومع إعلان وزارة التربية العراقية عن ظهور النتائج رسميًا، فقد ازداد الترقب والاهتمام من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وهذا جعل البحث عن النتائج من أبرز الأولويات في هذه الفترة.

نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق

نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2025 تمثل نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وبداية الانتقال إلى المرحلة المتوسطة، وهذا يجعلها محط اهتمام للكثيرين من الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء وسوف توضح هذه النتائج مدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية وايضا قدرتهم على التحصيل العلمي، كما انها تُعتبر مؤشرًا على جودة التعليم في المدارس العراقية.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2025

أعلنت وزارة التربية العراقية عنانه قد تم توفير نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2025 من خلال منصتها الإلكترونية الرسمية “نتائجنا”، وذلك من اجل تسهيل عملية الاستعلام على الطلاب وأولياء الأمور. للحصول على النتيجة، يجب اتباع الخطوات التالية:​

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة “نتائجنا” عبر الرابط قم باختيار الصف السادس الابتدائي – الدور الأول 2025. يتم تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب. ثم يتم تحميل ملف PDF الخاص بالمدرسة أو المحافظة. قم بالبحث داخل الملف عن اسم الطالب أو رقم الجلوس لمعرفة الدرجات بالتفصيل.

تغطية شاملة لجميع المحافظات العراقية

تحرص وزارة التربية العراقية على توفير نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2025 لجميع المحافظات وذلك من اجل ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وسوف يتم تحميل نتائج المحافظات على منصة “نتائجنا”،

بغداد (الرصافة والكرخ)

البصرة

نينوى

الأنبار

كركوك

كربلاء

النجف

ذي قار

ميسان

الديوانية

بابل

ديالى

صلاح الدين

تم رفع نتائج بعض المحافظات منها محافظة الكرخ الاولي والكرخ الثانية ومحافظة الكرخ الثالثة وتم اعلان نتائج السادس الابتدائي محافظة الرصافة الاولي والثانية كما ظهرت نتيجة محافظة واسط وظهرت نتيجة الابتدائية محافظة صلاح الدين وتم الرفع ايضا لمحافظة كربلاء ومحافظة كركوك