رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق بالاسم والرقم الامتحاني

بدأت عدد من مديريات التربية في العراق، في الكشف عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الثلاثون من شهر مايو من العام الجاري، حيث كانت اولي مدير تربية تعلن عن نتائج الصف السادس ابتدائي هي الرصافة الاولي، من بعدها تربية الكرخ الثالثة وتربية الكرخ الثانية، واخيرا أعلنت مساء الجمعة تربية واسط عن ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، وذلك بعد إنتهاء كافة عمليات تصحيح ومراجعة وجمع درجات دفاتر طلاب وطالبات تلك المرحلة الدراسية الهامة.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

ومن المنتظر أن تعلن عدد من المحافظات في العراق، عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، صباح السبت الموافق الحادي والثلاثون من شهر مايو من العام الجاري، وذلك بعدما أكد كريم السيد المتحدث باسم وزارة التربية في العراق، عبر حسابه الشخصي فيس بوك على منصات التواصل الاجتماعي، إن إعلان نتائج السادس الابتدائي تكون بشكل منفرد حيث كل مديرية تربية في محافظة تعلن عن النتائج بشكل مباشر فور انتهاء عمليات تصحيح ومراجعة كافة أوراق طلاب وطالبات تلك المرحلة الدراسية، وليس بشكل مركزي.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2025 في العراق

وقد سيطر القلق والتوتر على نفوس الآلاف من طلاب وطالبات تلك المرحلة الدراسية الهامة، من أجل الحصول على رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في جميع محافظات العراق، من أجل الحصول على النتيجة في اسرع وقت ممكن من أجل معرفة مستواهم في نهاية العام الدراسي الجاري، حيث يمكن الحصول على نتائج السادس من هنا،من خلال الاسم والرقم الامتحاني.