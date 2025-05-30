“استعلم عن نتيجتك وأطمن” رابط نتائج السادس الابتدائي دور أول بالعراق 2025 عبر موقع نتائجنا بالرقم الأمتحاني فور ظهورها

تسيطر حالة من القلق والتوتر الشديد الآن على جميع الطلاب وأولياء الأمور في انتظار الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي دور أول بالعراق 2025، حيث تداولت الكثير من الأنباء مؤخراً عن اقتراب الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، وهذا بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة التي تتم تحت اشراف المديرية العامة للتربية العراقية، وعليه سوف نوافيكم عن أخر المستجدات حول النتائج وكيفية الاستعلام عنها بعد ظهورها فتابعونا.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي دور أول

نظراً لاهتمام وزارة التربية العراقية بتوفير سبل سهلة وبسيطة لاستعلام الطلاب عن نتائج السادس الابتدائي دور أول بالعراق 2025، وفرت بعض المنصات الإلكترونية حتى يمكن للطلاب الوصول سريعاُ لنتائجهم والاطمئنان على الدرجات الحاصلين عليها، ويتم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

أو يتم التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

اختيار أيقونة نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول.

تحديد المحافظة التي ينتمي لها الطالب.

النقر على زر تحميل أو عرض النتائج.

على الفور يتم تحميل الملف قم بفتحه وابحث عن اسمك أو بالرقم الامتحاني.

الموقع المتوقع لإعلان النتائج

أعلنت اليوم الجمعة الموافق 30 مايو 2025 نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة الرصافة الأولى ومحافظة واسط، ولم يتم الإعلان عن نتائج أي من المحافظات الأخرى حتى تلك اللحظة، حيث مازالت عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة قائمة ولم تنتهي في مراكز الفحص المعتمدة، وفي حالة إعلان أي جديد بخصوص هذا الأمر سنطلعكم عنه فوراً.