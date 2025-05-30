استمتع بتكبيرات العيد.. ثبت تردد قناة الحج السعودية 2025 على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية

ثبت تردد قناة الحج السعودية 2025 وهذا حتى يمكنكم الاستمتاع بتكبيرات العيد بالإضافة لمناسك الحج والروحانيات التي لا تنسى بجودة عالية، حيث تعتبر قناة الحج السعودية من أهم القنوات الفضائية المهمة التي يتضاعف البحث عنها في التوقيت الحالي بالتزامن مع موسم الحج، فالقناة تبث مباشرة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، وتلك اللحظات تجعل الكثيرون من المسلمين يشعرون بالفرحة والسعادة وتضيف لهم روحانية خاصة، ويمكن استقبال القناة على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية والاستمتاع بكل ما تقدمه، وخلال هذا المقال نوافيكم أحدث تردد للقناة فتابعونا.

تردد قناة الحج السعودية 2025

خلال الفترة الحالية تتزايد نسبة مشاهدة قناة الحج السعودية نظراً لنقلها مناسك الحج وتكبيرات العيد أيضاً، ويمكن للجميع الاستمتاع بتلك الأجواء بمجرد تثبيت التردد الخاص بالقناة على أجهزة الاستقبال المختلفة، وتردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة جاء كالتالي:

تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات

التردد: 10728.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة تكبيرات العيد على العرب سات

التردد: 12015.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية تثبيت قناة الحج على الرسيفر

حتى تضمن متابعة ممتعة دون توقف لقناة الحج السعودية عليك بضبط تردداتها المختلفة على جهاز الرسيفر باتباع الخطوات التالية: