انخفاض جديد…أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025 وذلك عند ختام التعاملات، حيث انخفض جرام الذهب عيار 21 بقيمة 25 جنيهًا، فيما سجل سعر الذهب عالميًا نحو 3314 دولارًا وسوف نوضح لكم أسعار الذهب اليوم والسبائك وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات، جاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025

نوضح لكم أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 5467 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام سجل 14410 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات 28820 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 57640 جنيهًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 31 جرامًا، 166731 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا 267957 جنيهًا.

أسعار سبيكة الذهب وزن 100 جرام 531540 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 36800 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

نوضح لكم بالتفصيل أسعار الذهب:

سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 5257 جنيهًا دون مصنعية. سعر الذهب عيار 21 سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيهًا. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3942 جنيهًا. سعر أوقية الذهب عالميًا 3314 دولارًا.

متوسط مصنعيات سبائك الذهب

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام، من 75 إلى 85 جنيهًا،مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا،مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 5 جرامات بلغت 60 جنيهً، مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 10 جرامات بلغت 60 جنيهًا، مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 20 جرامًا بلغت 56 جنيهًا.

جدول أسعار الذهب اليوم