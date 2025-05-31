الإجازة بدأت ثبتيهم وسلي أولادك.. تردد قناة وناسة وطيور الجنة وكراميش

قد بدأ جميع الأطفال الإجازة للتو وتبحث كل أم عن ما يسلي أبنائها لذا تبحث عن تردد قنوات الأطفال عبر كافة الأقمار الصناعية فلهذه القنوات أهمية كبيرة في توعية الطفل وزيادة وعيه الفكري بالإضافة لتوفيرها لمحتوى ترفيهي يساعد على تسلية الأطفال والآن من خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم تردد أبرز هذه القنوات على كافة الأقمار الصناعية.

تردد قناة وناسة

تعتبر من أشهر قنوات الأطفال وتقدم محتوى مميز وشيق ومناسب لمختلف المراحل العمرية كما أن القناة تعمل على مدار 24 ساعة بدون أي انقطاع وإليكم التردد:

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 12399

معامل الاستقطاب، أفقي.

معامل تصحيح الخطأ، 5\6.

تردد قناة طيور الجنة

تعد قناة طيور الجنة من أفضل قنوات الأطفال والأكثر شهرة بفضل محتواها المتنوع ما بين المحتوى التعليمي والترفيهي ويمكن بكل سهولة ضبط القناة الآن من خلال البيانات التالية:

التردد، 11315.

معدل الاستقطاب، عمودي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، 5/6.

كما يوجد للقناة تردد أخر على القمر الصناعي عرب سات وإليكم البيانات:

التردد، 11881.

معامل الاستقطاب، أفقي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، 3/4.

تردد قناة كراميش

قد بدأت قناة كراميش في العمل منذ 2009 ومنذ ذلك الوقت وهي حظيت على شهرة كبيرة حيث تقدم محتوى متميز ومناسب لكافة الأطفال ومتنوع ما بين الأغاني والبرامج كما تعمل القناة على مدار 24 ساعة وعملت إدارة القاة على تحديث التردد بهدف تحسين جودة الإرسال وإليكم التردد الجديد على القمر الصناعي النايل سات: