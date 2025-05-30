برقم الجلوس.. استعلم عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 العراق عبر موقع نتائجنا جميع المحافظات بعد الرفع

تتصدر حالياً نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 العراق محركات البحث، وسط حالة من القلق والترقب الشديد من قبل الطلاب وأولياء الأمور في محافظات العراق المختلفة، حيث انتهت الاختبارات خلال الفترة الأخيرة وعلى الفور بدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة ستعلن النتائج في أقرب وقت ممكن، ومن المقرر أن تعلن النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا أيضاً، وعليه سوف نوافيكم الآن أفضل طريقة للحصول على النتائج فتابعونا.

رابط الاستعلام عن النتائج

حرصت وزارة التربية العراقية على تسهيل خدمة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بالعراق، وهذا من خلال موقعها الرسمي أو عبر موقع نتائجنا، فقط على الطلاب اتباع الخطوات التي تتمثل في التالي:

الانتقال المباشر إلى موقع نتائجنا الرسمي.

النقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول.

تحديد المحافظة التي ينتمي لها الطالب.

الضغط على زر تحميل النتائج.

سيتم تحميل ملف النتائج عبر جهازك عليك بالبحث بالاسم أو رقم الجلوس.

موعد نتائج السادس الابتدائي بالعراق

يتساءل الجميع عن الموعد الرسمي لإعلان نتائج السادس الابتدائي بالعراق، وقد صرحت بعض المصادر في وزارة التربية العراقية أن النتائج ستعلن خلال الأيام المقبلة جميع المحافظات العراقية، وهذا بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، والجدير بالذكر أن الوزارة شددت على جميع لجان التصحيح اتباع الدقة والشفافية ليحصل كل طالب على حقه من الدرجات ولا يقع ظلم على أي طالب.