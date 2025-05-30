خلال ثواني.. افتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالهــاتف عبـر الموقع الرسمي bankofkhartoum

أصبح من السهل فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 دون الحاجة لزيارة أحد الفروع، يمكنك الآن الاستفادة من هذه الخدمة بسهولة من خلال زيارة الموقع الرسمي للبنك أو تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص به، يعد بنك الخرطوم الوطني من أبرز المصارف في السودان، حيث يسعى دائماً لتطوير خدماته المصرفية وتلبية احتياجات عملائه، كما يخطط البنك لتوسيع شبكة فروعه في البلدان العربية لدعم الجاليات السودانية هناك في هذا المقال، سنستعرض خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين وكيفية الاستفادة من الخدمات المصرفية الحديثة التي يقدمها.

فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أون لاين

فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 بكل سهولة وأمان عبر الإنترنت، من خلال اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالانتقال إلى موقع بنك الخرطوم الوطني

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك

حدد نوع الحساب الذي ترغب في فتحه، سواء كان حساباً جارياً أو حساب توفير

قم بملء الاستمارة بالبيانات الشخصية بدقة

ارفع المستندات المطلوبة، ثم راجع الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة ووافق عليها

اضغط على خيار إرسال الطلب، وسيتم مراجعته من قبل اللجنة المختصة ثم ستتلقى الرد لاحقاً

شروط فتح حساب ببنك الخرطوم أون لاين

هناك بعض الشروط الضرورية للاستفادة من خدمة فتح حساب بنكي إلكتروني، وهي كالتالي: