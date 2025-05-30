حضريه لعيالك في أي وقت.. ألذ كب كيك شوكولاتة ممكن تعمليه بأبسط المكونات وبطريقة ناجحة وبطعم هش ولذيذ

تعد كب كيك الشوكولاتة من أشهر الحلويات التي يحبها الجميع، لما تتميز به من مذاق غني وقوام هش وخفيف، حيث تحضيرها في المنزل بات سهلاً بفضل المكونات المتوفرة والخطوات البسيطة، ما يتيح لكِ تحضيرها بسرعة والاستمتاع بطعمها اللذيذ مع العائلة أو الضيوف، في هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضير كب كيك الشوكولاتة بخطوات سهلة وغير مكلفة.
مكونات عمل كب كيك الشوكولاتة
- 2 بيضة.
- كوب واحد دقيق.
- نصف كوب كاكاو خام.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- نصف كوب حليب.
- تلت ارباع كوب سكر.
طريقة عمل كب كيك بالشوكولاتة
لتحضير كب كيك بالشوكولاتة ناجح ولذيذ، اتبعي الخطوات التالية:
- في وعاء اخلطي المكونات الجافة وهي الدقيق، الكاكاو، والبيكنج بودر، وتأكدي من توزيعها جيدًا.
- في وعاء آخر اخفقي البيض مع السكر باستخدام مضرب كهربائي حتى تحصلي على خليط ناعم وكريمي.
- أضيفي الفانيليا والزيت تدريجيًا إلى خليط البيض مع الاستمرار في الخفق حتى تمتزج المكونات جيدًا.
- أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط البيض والسكر، مع التحريك المستمر.
- اسكبي الحليب تدريجيًا مع استمرار التقليب حتى تحصلين على خليط ناعم ومتجانس.
- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية، ووزعي ورق الكب كيك في القوالب.
- صبي الخليط في القوالب بشكل متساوي، ثم اتركيها لمدة حوالي 30 دقيقة أو حتى تنضج الكب كيك وتصبح جاهزة.
- بعد إخراج الكب كيك من الفرن، يمكنك تزيينه حسب ذوقك، سواء بصوص الشوكولاتة، الكريمة، أو أي إضافات تفضلينها.