حضريه لعيالك في أي وقت.. ألذ كب كيك شوكولاتة ممكن تعمليه بأبسط المكونات وبطريقة ناجحة وبطعم هش ولذيذ

تعد كب كيك الشوكولاتة من أشهر الحلويات التي يحبها الجميع، لما تتميز به من مذاق غني وقوام هش وخفيف، حيث تحضيرها في المنزل بات سهلاً بفضل المكونات المتوفرة والخطوات البسيطة، ما يتيح لكِ تحضيرها بسرعة والاستمتاع بطعمها اللذيذ مع العائلة أو الضيوف، في هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضير كب كيك الشوكولاتة بخطوات سهلة وغير مكلفة.

مكونات عمل كب كيك الشوكولاتة

2 بيضة.

كوب واحد دقيق.

نصف كوب كاكاو خام.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب حليب.

تلت ارباع كوب سكر.

طريقة عمل كب كيك بالشوكولاتة

لتحضير كب كيك بالشوكولاتة ناجح ولذيذ، اتبعي الخطوات التالية: