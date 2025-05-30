سدي جوعك في أي وقت بتحضير كفتة البطاطس الاقتصادية بألذ خلطة وبطعم خطير هتاكلي صوابعك وراه

الكفتة من الأطباق الشعبية التي يحبها كثير من الناس وغالبًا ما تحضر باللحم المفروم أو صدور الدجاج، لكن هناك بدائل اقتصادية لذيذة مثل كفتة البطاطس التي تعتبر وجبة مغذية وخفيفة، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، وفي السطور التالية سنتعرف على مكونات وطريقة تحضير كفتة البطاطس بدون لحم بطريقة مبسطة.

مكونات عمل كفتة البطاطس بدون لحمة

المكونات:

ثلاث حبات من البطاطس الكبيرة “يتم سلقها جيداً ثم هرسها”.

نصف كوب دقيق.

ملعقة صغيرة ملح على حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة كركم

ربع كوب بقدونس مفروم (يمكن استبعاده وذلك حسب الرغبة).

زيت نباتي للقلي.

بيضة مخفوقة.

خطوات عمل الكفتة بالبطاطس