تردد قناة الحج السعودية 2025 الجديد على النايل سات لمتابعة وقفة عرفة وخطبة يوم العيد لحظة بلحظة

مع اقتراب موسم الحج 2025، يتزايد بحث الحجاج والمشاهدين عن تردد قناة الحج السعودية 2025 لمتابعة مناسك الحج مباشرةً من قلب المشاعر المقدسة، تعتبر هذه القناة من أهم القنوات التي تنقل تفاصيل رحلة الحجاج من يوم التروية حتى طواف الوداع، بجودة عالية وصوت نقي، ما يجعلها الخيار الأول لكل من يرغب في متابعة هذه الشعائر العظيمة لحظة بلحظة من داخل منزله.

تردد قناة الحج السعودية 2025 على النايل سات

التردد: 10922

10922 الاستقطاب: عمودي (V)

عمودي (V) معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 7/8

7/8 الجودة: HD

توفر القناة بثًا مباشرًا من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتنقل وقفة عرفات وخطبة يوم عرفة وصلاة العيد، إضافة إلى تغطية لحظية لحركة الحجاج وتنقلاتهم.

مميزات قناة الحج السعودية 2025

نقل حي على مدار الساعة لمناسك الحج.

تغطية دقيقة من مختلف الزوايا بالكاميرات الحديثة.

صوت نقي وصورة بجودة عالية HD.

وجود ترجمة فورية بعدة لغات لتناسب الحجاج من مختلف الدول.

خلو المحتوى من الإعلانات التجارية أثناء البث.

برامج دينية وتوعوية مخصصة للحجاج.

متابعة ميدانية لحركة الحشود.

بث مباشر لخطبة يوم عرفة.

إمكانية المشاهدة عبر القمر الصناعي أو الإنترنت.

دعم فني مستمر لضمان استمرارية البث دون انقطاع.

إذا كنت ترغب في عيش أجواء الحج من منزلك أو متابعة أقاربك أثناء أداء المناسك، فـ قناة الحج السعودية 2025 هي خيارك المثالي، ببثها المباشر وجودتها العالية ومحتواها الديني النقي، تضمن لك تجربة روحية لا تُنسى، لا تنس ضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد لمتابعة كل لحظة من شعائر الحج بكل خشوع وطمأنينة.