أبشر بالفرح قبل عيد الأضحى.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025

مع اقتراب موعد عيد الأضحى تستعد الحكومة المصرية من أجل تقديم منحة العمالة الغير منتظمة والتي زادت قيمتها لتكون 1500 جنيه مصري حيث تعتبر تلك المنحة واحدة من المنح التي تقدمها الدولة للمواطنين بهدف مساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية المرتفعة والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم كيفية الاستعلام عن تلك المنحة خطوة بخطوة.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

يمكنكم بكل سهولة التعرف على إذا كنتم مستحقين للحصول على تلك المنحة أم لا من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم التوجه إلى الرابط الخاص بوزارة القوى العاملة. ثم يتم النقر على زر الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة. بعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة على سبيل المثال الرقم القومي وكلمة المرور. النقر على زر الاستعلام ليظهر إليكم هل مقبولين أم لا.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

هناك مجموعة من الشروط اللازم توافرها من أجل الاستفادة من منحة العمالة الغير منتظمة وفيما يلي الشروط:

يلزم ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عام، ويجب ألا يزيد عن 60 عام.

يجب إضافة الحرفة المدونة في البطاقة الشخصية.

كما يجب أن يكون مسجل في أقرب مديرية تابعة لوزارة العمل.

يلزم ألا يكون موظف سواء في القطاع العام أو الخاص.

يجب ألا يكون له أي نشاط تجاري أو ضريبي.

يلزم ألا يكون قد سبق واستفاد من أي برنامج دعم أخر مقدم من الدولة.

تم الإعلان مؤخرًا من قبل وزير العمل بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قيمة المنحة لتكون 1500 جنيه بدلًا من 1000 جنيه وعلى من يستوفي الشروط التقديم الآن.