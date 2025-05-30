نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 محافظة واسط متاحة الآن برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية الرسمي

مع اقتراب نهاية العام الدراسي، يزداد ترقّب طلاب الصف السادس الابتدائي وأولياء أمورهم في محافظة واسط لمعرفة النتائج الدراسية لعام 2025، والتي تمثل خطوة أساسية في مسيرة الطالب التعليمية، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتائج أصبحت متاحة الآن عبر الإنترنت، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها مباشرة باستخدام رقم الجلوس فقط، مما يسهل عليهم الحصول على نتائجهم دون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو المديريات التعليمية.

تم رفع النتائج رسميًا على الموقع المعتمد من قبل الوزارة، ويُعد هذا الإجراء جزءًا من الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الإلكترونية وتخفيف الضغط على الإدارات التربوية.

رابط الاستعلام المباشر

للاستعلام عن النتيجة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط المباشر:

https://epedu.gov.iq/result

اختيار المرحلة: الصف السادس الابتدائي

اختيار المحافظة: واسط

إدخال رقم الجلوس بشكل دقيق

بشكل دقيق الضغط على زر “عرض النتيجة”

تأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح للحصول على النتيجة دون أخطاء. وفي حال وجود أي استفسار أو ملاحظة، يمكن للطالب مراجعة المدرسة التابعة له.

تم التأكيد من قِبل مديرية تربية واسط أن النتائج تم تدقيقها بعناية لضمان العدالة والشفافية، نبارك لجميع الطلاب الذين اجتازوا هذه المرحلة المهمة بنجاح، ونتمنى لمن لم يُوفق هذا العام أن يواصلوا المحاولة بثبات، فالتعليم رحلة مستمرة، وكل تجربة تحمل معها فرصة جديدة للتقدم والنجاح، المستقبل أمامكم، فقط استمروا في السعي.