“نجم الفئة المتوسطة” هاتف Vivo V50 Lite 5G أداء سريع وبطارية تدوم طويلاً وشحن فائق السرعة بسعر تنافسي

سوق الهواتف الذكية الذي يتسم بتنافسية شرسة، يظهر هاتف Vivo V50 Lite 5G كخيار لافت يوازن بين الأناقة، الكفاءة، والتقنيات الحديثة إليكم نظرة موسعة ومفصلة على أبرز جوانب هذا الجهاز يأتي بتصميم عصري أنيق، يعكس فلسفة البساطة الممزوجة بلمسة جمالية حديثة رغم هيكله المصنوع من البلاستيك، إلا أن اللمسات النهائية تمنحه مظهرًا مميزا فيما يضمن وزنه الخفيف سهولة الحمل والاستخدام اليومي المريح.

هاتف Vivo V50 Lite 5G

عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر Sony IMX882، مع فتحة عدسة واسعة f/1.8 تمكّن من التقاط صور غنية بالتفاصيل.

وعدسة ثانية فائقة العرضبدقة 8 ميجابكسلبفتحة f/2.2، تتيح التقاط مشاهد أوسع بسهولة.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.5، ما يجعلها مثالية لمحبي صور السيلفي ومكالمات الفيديو عالية الجودة.

الهاتف مدعوم بخصائص ذكية

ميزة Aura Light التي تحسن الإضاءة في الصور الشخصية.

خاصية AI Erase 2.0، التي تمكن المستخدم من إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يمنح الصور لمسة احترافية.

يفتقر الهاتف إلى دعم تصوير الفيديو بجودة 4K، وهو ما قد يعتبره البعض نقطة ضعف بالنظر إلى توفر هذه الميزة في العديد من الهواتف المنافسة.

بطارية جبارة وشحن فائق السرعة

يتميز V50 Lite 5G ببطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير، توفر طاقة تكفي ليوم كامل من الاستخدام الكثيف، بل وتزيد الأداء الفعلي للبطارية يتيح:

27.4 ساعة من مشاهدة الفيديو على YouTube.

أكثر من 10 ساعات من اللعب المتواصل.

يدعم الهاتف تقنية FlashCharge بقدرة 90 واط، والتي تمكن من شحن البطارية حتى 50% في نحو 23 دقيقة، والوصول إلى 100% في أقل من ساعة، ما يجعله من بين أسرع الهواتف شحنا في هذه الفئة.

الخصائص اضافيه والإضافية

مقاومة الماء والغبار بمعيار IP65 ما يوفر حماية من الرذاذ والأتربة في الظروف القاسية.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 15 مع واجهة المستخدم Funtouch OS 15 التي تضيف العديد من الميزات الذكية.

سعر هاتف Vivo V50 Lite 5G

السعة 256 جيجا ذاكرة داخلية + 12 جيجا رام سعره 15,990 جنيه مصري.