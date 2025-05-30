أكلة أول يوم في عيد الأضحى.. طريقة تحضير فتة اللحم الضاني في المنزل

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك لذا بدأت ربات المنازل في تجهيز وصفاتها وماذا سوف تقدم في أول أيام العيد فهو اليوم الذي تجتمع فيه كافة أفراد الأسرة فتتميز تلك الوصفة بأنها شهية وسهلة التحضير ولا تتطلب الكثير من المقادير والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم طريقة التحضير خطوى بخطوة في المنزل.
طريقة تحضير فتة اللحم الضاني
يمكنكم تحضير فتة اللحم الضاني في المنزل بكل سهولة وبمقادير غير مكلفة نهائيًا وإليكم المكونات:
- لحم ضاني.
- ورق لورا.
- حبهان.
- جزر.
- كرفس.
- بصل.
- ثوم.
- بهارات.
- عيش بلدي.
- طماطم.
- صلصة.
- كمون.
- شطة.
- خل.
- كزبرة جافة.
- سكر.
- زيت.
- ذرة.
- ملح وفلفل.
خطوات التحضير
يمكنكم بكل سهولة تحضير فتة اللحم الضاني في المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية
- في البداية يتم تحضير اللحم من خلا لالحصول على وعاء ويتم سلق اللحم فيه مع مياه وجزر وكرفس وحبهان وبصل.
- الحصول على طاسة ويتم إضافة الثوم المفروم مع زيت وتركه لحين أن يتحمر ثم إضافة الطماطم بعد فرمها وصلصة وكزبرة جافة وكمون وشطة.
- يتم إضافة باقي البهارات وملعقة من السكر والفلفل وتركها حتى تتسبك.
- ثم يتم تسوية الأرز مع شوربة اللحم على النار الهادئة ثم إضافة كمية قليلة من الملح.
- بعد ذلك يتم رفع طاسة على النار مع إضافة الثوم المفروم ثم إضافة الخل والكمون والكزبرة والبهارات وتركها لحين الغليان ثم يتم رفعه من على النار.
- يتم رفع اللحم من على النار ثم يتم تقليله من كمية من الصلصة ويتم تحميره في الزيت.
- ثم يتم الحصول على طبق ويتم وضع العيش ثم الشوربة ثم الأرز ثم شوربة مرة أخرى ثم صلصة الطماطم ثم صلصة الثوم بالخل وفي النهاية اللحم وتقدم وبالهناء عليكم.