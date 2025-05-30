أكلة أول يوم في عيد الأضحى.. طريقة تحضير فتة اللحم الضاني في المنزل

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك لذا بدأت ربات المنازل في تجهيز وصفاتها وماذا سوف تقدم في أول أيام العيد فهو اليوم الذي تجتمع فيه كافة أفراد الأسرة فتتميز تلك الوصفة بأنها شهية وسهلة التحضير ولا تتطلب الكثير من المقادير والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم طريقة التحضير خطوى بخطوة في المنزل.

طريقة تحضير فتة اللحم الضاني

يمكنكم تحضير فتة اللحم الضاني في المنزل بكل سهولة وبمقادير غير مكلفة نهائيًا وإليكم المكونات:

لحم ضاني.

ورق لورا.

حبهان.

جزر.

كرفس.

بصل.

ثوم.

بهارات.

عيش بلدي.

طماطم.

صلصة.

كمون.

شطة.

خل.

كزبرة جافة.

سكر.

زيت.

ذرة.

ملح وفلفل.

خطوات التحضير

يمكنكم بكل سهولة تحضير فتة اللحم الضاني في المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية