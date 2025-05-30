هسه رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لجميع المحافظات فور ظهورها لدى منصة مظلتي

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية تزايد عليا البحث من قبل المتقدمين حيث وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لم تعلن النتيجة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ولكن لمعرفة النتيجة يمكن للمواطنين متابعة الأسماء فور إعلانها من خلال منصة مظلتي الإلكترونية لذا عزيز القارئ سوف نقوم بتوضيح طريقة الاطلاع على أسماء المقبولين في العراق.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي

قم بالدخول إلى منصة مظلتي الرسمي لمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك النقر على تسجيل الدخول في الموقع الرسمي.

بعد ذلك كتابة كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

ثم بعد ذلك الضغط على الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

كما بعد ذلك اختيار رقم الوجبة الاخيرة فور صدورها.

بعد ذلك تحديد الوجبة السابعة أو الوجبة المعلنة في عموم العراق.

ثم تعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد ذلك سوف تظهر نتيجة الاستعلام.

بذلك يمكن الاستعلام عن دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لدى منصة مظلتي الإلكترونية تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية