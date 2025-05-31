جاري الرفع .. رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائية الكرخ الثاني دور أول بالعراق 2025 مبارك للناجحين

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي الكرخ الثانية فيعيش جميع أولياء الأمور والطلاب في الآونة الأخيرة حالة من القلق بشأن النتئج نظرًا لأن هذه المرحلة من المراحل الهامة في حياة الطلاب لذا حرصت الوزارة على إطلاق منصة معتمدة يمكن من خلالها الاستعلام عن النتائج وهي منصة نتائجنا والآن من خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم كيفية الاستعلام خطوة بخطوة.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الكرخ الثانية بالعراق

يمكنكم الآن الاطمئنان والاستعلام عن النتائج بكل سهولة عبر منصة نتائجنا من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم التوجه إلى رابط منصة نتائجنا. بعد ذلك يتم اختيار المحافظة التابع لها الطالب من كافة المحافظات المتاحة. ثم النقر اختيار نتائج الصف السادس الابتدائي ثم الدور الأول. يتم تحميل الملف ثم البحث عن اسم الطالب وبالنجاح والتوفيق للطلاب.

نتائج السادس الابتدائي عبر موقع الوزارة

يمكن للطلاب أيضًا الاستعلام عن النتائج عبر موقع الوزارة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بالوزارة. ثم يتم تحديد المحافظة. ثم اختيار الصف السادس الابتدائي. يتم بعد ذلك إدخال كلًا من اسم الطالب أو رقم الجلوس في الخانة الخاصة بالاستعلام. ثم النقر على زر بحث أو عرض النتيجة. يتم الانتظار لحين تحميل النتيجة لكل مادة.

تؤكد وزارة التربية العراقية أن عملية التصحيح ورصد الدرجات قد تمت بكل دقة حرصًا على توفير النتائج للطالب دون التعرض لأي ظلم ويمكن للجميع الآن الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها بشكل إلكتروني.