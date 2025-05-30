شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر وطريقة التقديم على المنحة 2025

تقدم الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر منحة المرأة الماكثة بالبيت حيث تصل إلى 800 دينار جزائري بشروط وضوابط ميسرة ولكن يتطلب ذلك الأمر توفير جميع الالتزامات من أجل الحصول على الموافقة المطلوبة من الحكومة الجزائرية حيث يتم صرف تلك المنحة إلى مستحقيها بعد مراجعة الطلب من المتقدمات الجزائريات لذا سوف نقوم بتوضيح جميع الضمانات اللازمة للحصول على منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر.

منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر

تعتبر منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر من المبادرات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنات في دولة العراق حيث تم توفيرها لمن يتطابق عليهم الشروط لذا سوف نوضح للجميع أهم الضوابط اللازمة للحصول عليها من الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر كالتالي:

أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.

يشترط أن تقيم المتقدمة بشكل دائم داخل الجزائر.

أن يتراوح العمر للمتقدمة ما بين 18 حتى 40 سنة.

كما يشترط ألا تكون مالكة لعقارات أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

يشترط ألا تكون المتقدمة موظفة في القطاع الحكومي أو الخاص.

الالتزام بتقديم جميع المستندات المطلوبة بشكل كامل ودقيق.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر