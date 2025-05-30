لعشاق مغامرات منصور..تردد قناة ماجد الفضائية للأطفال على النايل سات وعرب سات

تعرف قناة ماجد الفضائية بمحتواها الممتع والمفيد للطفل العربي الصغير حيث تقدم برامج ومسلسلات شيقة وممتعة تعمل على تنمية مهارات الأطفال بطريقة جذابة ومثيرة للاهتمام لذلك تسعى دائماً الأمهات العربية على تنزيل تردد قناة ماجد الفضائية للأطفال الصغيرة من أجل مشاهدة ومتابعة جميع البرامج والمسلسلات الكرتونية الممتعة لطفلك.

تردد قناة ماجد 2025 على النايل سات

قناة ماجد الفضائية للأطفال تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من المتابعين لقنوات الأطفال لذا سوف نقوم بتوضيح التردد الجديد للقناة الفضائية على جهازك الشخصي لمشاهدة أفضل المسلسلات الكرتونية الشهيرة حيث يمكن استقبال قناة ماجد للأطفال على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة ماجد 2025 على العرب سات

القمر الصناعي: العرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

طريقة تنزيل قناة ماجد على جهاز الاستقبال

إليك عزيزي القارئ كيف يتم تنزيل قناة ماجد على جهاز الاستقبال كما يلي: