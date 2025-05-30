تأكد من وجود اسمك قبل عيد الأضحى.. رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يهتم الجميع بمعرفة أسماء المشمولين في الرعاية لاجتماعية الدفعة السابعة 2025 ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنهم خلال الأيام القادمة حيث تهدف تلك المباردة لمساعدة كافة الفئات المحتاجة ذات الدخل المنخفض من أجل تحسين مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم الطريقة التي يتم من خلالها الاستعلام.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالعراق بتوفير رابط رسمي يمكن من خلاله الاستعلام عن المشمولين في الدفعة السابعة وإليكم الخطوات:

في البداية يتم التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشئون الاجتماعي بالعراق. بعد ذلك يتم إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم البطاقة التموينية. ثم يتم اختيار أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية. يتم تحديد رقم الوجبة المطلوبة وهي الدفعة السابعة 2025. ثم بعد ذلك يتم اختيار المحافظة التابع المتقدم لها. يتم النقر على زر استعلام وستظهر النتيجة فورًا.

شروط الاستفادة من الدعم

قامت وزارة العمل بتوفير مجموعة من الشروط من أجل الاستفادة من الدعم وإليكم تلك الشروط: