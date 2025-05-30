نسبة نجاح عالية.. الرصافة الأولى تصدر نتائج السادس الابتدائي 2025 ورابط وخطوات الاستعلام

أعلنت مديرية تربية الرصافة الأولى عن صدور نتائج المرحلة الابتدائية للصف السادس لعام 2025، مما أتاح للطلبة وأولياء الأمور إمكانية الاطلاع على النتائج بكل سهولة ويسر، وجاء الإعلان الرسمي عقب الانتهاء من أعمال التصحيح التي أُجريت بدقة في مختلف المدارس التابعة للمديرية، في إطار الحرص على النزاهة والشفافية في رصد الدرجات.

آلية الاستعلام عن النتيجة

يمكن للطلاب والمهتمين الحصول على النتائج من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية، وذلك عبر الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للوزارة على الرابط: epedu.gov.iq

كما يمكن الاستعلام عبر موقع نتائجنا.

التوجه إلى قسم نتائج الامتحانات الوزارية.

اختيار مديرية “الرصافة الأولى” من بين المديريات المتاحة.

تحميل ملف النتائج بصيغة PDF.

استخدام خاصية البحث داخل الملف لإيجاد الاسم أو رقم الجلوس.

وفي حال تعذر الوصول إلى النتيجة إلكترونيًا، يُنصح بمراجعة المدرسة للاطلاع على النتائج بشكل مباشر.

نسبة النجاح هذا العام

أوضحت مديرية تربية الرصافة الأولى أن نسبة النجاح في الدور الأول لهذا العام بلغت 85.4%، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة، وقد أرجعت المديرية هذا التقدّم إلى الدور الفعّال الذي لعبه المعلمون والإداريون، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة من أولياء الأمور، وهو ما أسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة.

خطوة ضمن سلسلة نتائج العراق

يُعد إعلان نتائج الرصافة الأولى جزءًا من سلسلة إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي في عموم العراق، وتناشد الوزارة جميع الطلاب وعائلاتهم بمتابعة المصادر الرسمية فقط للحصول على النتائج الصحيحة، تفاديًا لأي معلومات غير دقيقة قد تنتشر عبر منصات التواصل.