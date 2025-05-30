عاجل صدرت الآن .. رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول واسط 2025 بالعراق

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة واسط وذلك بعد أن أعلنت الوزارة أنه قد تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وقد تمت على أكمل وأتم وجه، فيعيش جميع أولياء الطلاب وأولياء الامور حالة من القلق بشأن النتائج نظرًا لأهمية تلك المرحلة في حياة الطلاب فهي بمثابة نقطة انتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم رابط وطريقة الاستعلام.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي واسط

قد ظهرت النتيجة للتو وهذا ما دفع أولياء الأمور والطلاب للبحث عن كيفية الاستعلام وإليكم في السطور التالية الطريقة التي تتبع من أجل الاستعلام عن النتائج:

في البداية يتم التوجه إلى رابط منصة نتائجنا الرسمي للاستعلام عن النتائج. بعد ذلك يتم النقر على زر أنا لست روبوت. ثم يتم اختيار نتائج السادس الابتدائي. بعد ذلك يتم اختيار الدور الأول. يتم تحديد المحافظة وهي واسط. ثم يتم إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب. يتم النقر على زر تحميل كشوف النتيجة في صيغة PDF. بعد ذلك يتم فتح الملف من أجل البحث عن بيانات الطالب وبالتوفيق للجميع.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي

لم تقم وزارة التربية العراقية بتحديد موعد رسمي لرصد النتائج في كل محافظة ولكنها أكدت أنه قد تم الانتهاء من عملية التصحيح وجاري الآن رفع كشوفات النتائج عبر المنصة الرسمية للاستعلام عن النتائج وهي منصة نتائجنا ويتم رفع النتائج تدريجيًا في كل محافظة وعلى الجميع المتابعة وبالتوفيق لكافة الطلاب.