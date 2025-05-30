الدينار العراقي يثبت قوته.. سعر صرف الدولار في العراق اليوم وسعر الدينار مقابل العملات المختلفة

في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها الأسواق، حافظ الدينار العراقي على استقراره مقابل الدولار الأميركي خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث بلغ سعر الصرف الرسمي نحو 1310 دنانير للدولار الواحد، وذلك في البنوك المحلية المعتمدة، هذا الثبات في السوق يعود إلى استمرار سياسة البنك المركزي العراقي في ضبط أسعار الصرف ومنع التذبذب، من خلال تحديد السعر الرسمي اليومي والتدخل المستمر لضبط السوق النقدية.

أداء الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية

بحسب نشرات البنك المركزي العراقي، جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي على النحو التالي:

اليورو الأوروبي: بلغ نحو 1482.5 دينار.

الجنيه الإسترليني: سجل حوالي 1767.6 دينار.

الين الياباني: بلغ 9.1 دنانير.

اليوان الصيني: استقر عند 182.1 دينار.

الليرة التركية: بلغت 33.6 دينار.

الدولار الكندي: سجل 947.5 دينار.

العملات العربية أمام الدينار العراقي

أما عن أداء العملات العربية، فشهدت استقراراً هي الأخرى، وجاءت كالتالي:

الريال السعودي: 349.3 دينار.

الدرهم الإماراتي: 356.7 دينار.

الدينار الأردني: بلغ 1850.3 دينار.

الريال العُماني: سجل نحو 3403.9 دينار.

خطة الحكومة للسيطرة على السوق الموازية

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أن السياسات التي اعتمدها البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك المحلية ساعدت في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي (السوق السوداء)، وأوضح أن دعم التجارة الخارجية وتفعيل الحسابات المصرفية الدولية أسهما في تخفيف الضغط على السوق.

وأشار إلى أن هذا التوجه ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين، وتحقيق استقرار نقدي يفتح الباب أمام تطور بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي.