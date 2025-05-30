بالرقم الألماني فقط .. رابط الاستعلام عن غرامات المرور في العراق 2025

في إطار التحول الرقمي لعدد كبير من الخدمات في العراق كشفت الحكومة العراقية عن رابط الاستعلام عن غرامات المرور باستخدام الرقم الألماني فقط، علمًا بأن الحكومة فرضت إجراءات صارمة من أجل الحد من الحوادث المرورية وذلك من أجل تعزيز السلامة العامة على الطرقات، وفي هذا الصدد سوف نشير إلى خطوات الاستعلام عن غرامات المرور 2025.

الاستعلام عن غرامات المرور في العراق 2025 بالرقم الألماني

من الجدير بالذكر أن منصة أور الإلكترونية تتيح للمواطنين معرفة المخالفات المرورية المسجلة على مركباتهم وذلك باستخدام الرقم الألماني، وتأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أور.

من الصفحة الرئيسية قم باختيار غرامات المرور.

قم بإدخال الرقم الألماني للوحة في المكان المخصص.

انقر على عرض المخالفات.

على الفور سوف تظهر كل التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المرورية.

خطوات دفع الغرامات المرورية إلكترونيًا

بعد أن تعرفت على قيمة الغرامات الواقعة عليك من السهل أن تقوم بسدادها مباشرة على نفس المنصة أور، وتأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:

في البداية قم بدخولك إلى الحساب الشخصي على منصة أور.

انقر على دفع الغرامات المرورية.

إدخال الرقم الألماني.

اختر وسيلة الدفع المناسبة لك سواء كانت بطاقة مصرفية أو محفظة إلكترونية.

أكد العملية واستلام إيصال الدفع إلكترونيًا.

علمًا بأن وزارة الداخلية العراقية حدد قيمة الغرامات المرورية وتبدأ من 2500 دينار عراقي حتى 25 ألف دينار عراقي.