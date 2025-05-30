كروية شرسة بين السعودية والأردن.. من يفرض كلمته قبل تصفيات 2026؟ الموعد وتشكيلة الفريقين

تترقب الجماهير الرياضية في الوطن العربي مباراة ودية من العيار الثقيل تجمع بين المنتخب السعودي ونظيره الأردني، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين للجولات القادمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ورغم أنها مواجهة ودية، إلا أن التنافس القوي المتوقع بين الفريقين يمنحها أهمية تتجاوز الطابع التحضيري.

تفاصيل موعد المباراة ومكان إقامتها

تنطلق المباراة بين السعودية والأردن مساء الجمعة 30 مايو 2025 على ملعب “إيجو” بمدينة الدمام، حيث تبدأ المواجهة في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويُتوقع أن تكون المباراة تجربة مهمة للمدربين من أجل ضبط التشكيلات ومعالجة نقاط الضعف قبل المباريات الرسمية.

قرار بإقامة المباراة خلف الأبواب المغلقة

في خطوة تهدف إلى تعزيز التركيز الفني، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المباراة الودية ضد الأردن ستكون مغلقة أمام الإعلام والجمهور، هذا القرار يهدف إلى منح المنتخبين بيئة تدريبية هادئة بعيدًا عن الضغوط، خاصة أن المعسكرات الحالية تشهد تحضيرات مكثفة.

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي

من المنتظر أن يخوض المدير الفني هيرفي رينارد اللقاء بتشكيلة متوازنة تعتمد على الخبرة واللياقة، في محاولة لتجربة أكبر عدد ممكن من العناصر الأساسية والاحتياطية، ومن المتوقع أن تضم التشكيلة:

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، علي البليهي، ياسر الشهراني

الوسط: محمد كنو، رياض شراحيلي، سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب

الهجوم: فراس البريكان، عبد الله الحمدان

المنتخب الأردني يدخل اللقاء بثقة وتوازن

أما منتخب الأردن بقيادة المدرب جمال السلامي، فيسعى بدوره للاستفادة من هذه المواجهة لاختبار لاعبيه وتجهيزهم لمتابعة التصفيات، ومن المرجح أن يعتمد على خطة هجومية تشمل اللاعبين: