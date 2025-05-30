نتائج السادس الابتدائي العراق الكرخ الأولى 2025.. رابط الاستعلام وطريقة التحميل

أعلنت وزارة التربية العراقية رسميًا عن صدور نتائج السادس الابتدائي العراق الكرخ الأولى 2025، وسط اهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة درجاتهم وأداءهم في امتحانات الدور الأول، تأتي هذه النتائج ضمن إطار حرص الوزارة على نشر النتائج إلكترونيًا لتسهيل وصولها بسرعة ودقة لجميع المحافظات، ومن بينها محافظة الكرخ الأولى.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق الكرخ الأولى 2025

لتسهيل الحصول على النتائج، وفرت وزارة التربية العراقية رابطًا رسميًا للاستعلام يمكن من خلاله الاطلاع على نتائج الطلاب بسهولة من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية أو منصة “نتائجنا“.

اختيار قسم نتائج الصف السادس الابتدائي.

تحديد محافظة “الكرخ الأولى”.

اختيار العام الدراسي 2025 والدور الأول.

إدخال رقم الجلوس أو اسم الطالب بدقة.

الضغط على زر عرض النتيجة للاطلاع على التفاصيل كاملة.

مميزات تحميل النتائج بصيغة PDF

توفر وزارة التربية العراقية إمكانية تحميل نتائج الطلاب في محافظة الكرخ الأولى بصيغة PDF، وهي طريقة عملية تساعد في:

حفظ النتائج للرجوع إليها لاحقًا دون الحاجة للاتصال بالمدرسة.

الاطلاع على درجات جميع المواد بشكل مرتب وواضح.

مشاركة النتائج بسهولة مع أولياء الأمور والأصدقاء.

تقليل الضغط على الموقع الإلكتروني أثناء أيام الإعلان.

ماذا بعد صدور نتائج السادس الابتدائي الكرخ الأولى 2025؟

مع ظهور النتائج رسميًا يبدأ الطلاب بالتجهيز للمرحلة القادمة، وهي الدراسة في المدارس المتوسطة، حيث تفتح أبواب التسجيل بناءً على درجات الطلاب ومعدلاتهم، تعمل وزارة التربية على تسهيل هذه المرحلة عبر توفير الدعم والمعلومات الكافية لجميع الطلاب وأولياء الأمور.