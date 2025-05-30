أبشــر.. الآن ظهــور نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 في العراق في هذه المحافظات عبر نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية منذ قليل ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في عدد من المحافظات أبرزهم محافظة الكرخ الثالثة والأولى، علمًا بأن خلال الساعات الأخيرة تزايدت معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور لذلك خلال الأسطر التالية سوف نشير إلى رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي لعموم المحافظات.

استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025

وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية العراقية فإنه من السهل أن يتم استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول لعموم المحافظات بشكل إلكتروني وذلك إما عن طريق الموقع الرسمي للوزارة أو عن طريق منصة نتائجنا، علمًا بأن النتائج حتى الآن ظهرت في كلاً من الرصافة والكرخ الأولى والكرخ الثالثة ومن المتوقع أن تظهر باقي المحافظات خلال الساعات المقبلة.

نتائج السادس الابتدائي عبر منصة نتائجنا 2025

تتصدر نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2025 في العراق محل اهتمام كبير لآلاف الأسر والطلبة وذلك عقب الانتهاء من أداء الاختبارات النهائية، وحاليًا بدأت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن النتائج بشكل تدريجي في عموم المحافظات، وتأتي خطوات استخراج النتائج على النحو التالي:

في البداية يتم الدخول إلى منصة نتائجنا.

اختر نتائج الطلاب.

ثم اختر نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول.

اختر المحافظة التي تنتمي لها.

قم بتحميل ملف النتيجة pdf.

على الفور سوف يتم تحميل ملف النتيجة.

قم بالبحث عن النتيجة الخاصة بك بالاسم والرقم الامتحاني.

علمًا بأن النتيجة سوف تظهر بشكل تدريجي لباقي المحافظات خلال الساعات القادمة ومبارك لجميع الناجحين حتى الآن.