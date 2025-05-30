رابـط PDF مُـفـعـل .. نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول على موقع نتائجنا ntaejna.com لجميع المحافظات المُعلنة رسمياً

بدأت اليوم وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول في عدة محافظات وذلك بعد أن أنهى الطلاب والطالبات أداء الاختبارات الخاصة بالدور الأولى في وسط إجراءات منظمة تحت إشراف الوزارة وباشرت فرق متخصصة عمليات التصحيح والتدقيق للأوراق الامتحانية، وخلال الأسطر التالية سوف نشير إلى رابـط PDF مُـفـعـل لاستخراج نتائج السادس الابتدائي في المحافظات المعلن عنها رسميًا مثل محافظة الكرخ الأولى والثالثة والرصافة.

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول الكرخ الاولى

كشفت وزارة التربية العراقية عن المنصة المخصصة لاستخراج نتائج السادس الابتدائي 2025 العراق وتعرف هذه المنصة باسم نتائجنا، حيث أنها تتيح للطلاب وأولياء الأمو استخراج النتائج بطريقة سهلة جدًا دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، وتأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:

في البداية يتم الدخول إلى موقع نتائجنا.

اختر أنا لست روبوتًا من أجل التحقق من الهوية.

اختر نتائج السادس الابتدائي الدور الأول.

اختر المحافظة التي تنتمي لها.

قم بتحميل النتيجة بصيغة PDF.

قم بالبحث عن النتيجة بالاسم والرقم الامتحاني.

المحافظات التي ظهرت بها النتيجة حتى الآن

كشفت وزارة التربية العراقية عن المحافظات التي ظهرت بها النتيجة حتى الآن حيث أن نتائج السادس الابتدائي الشغل الشاغل الآن في العراق، وحتى الآن ظهرت النتائج في المحافظات التالية:

الرصافة الأولى.

الكرخ الأولى.

الكرخ الثالثة.

ومن المتوقع أن تظهر باقي المحافظات خلال الساعات المقبلة.