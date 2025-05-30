صدرت الآن مبارك للناجحين .. رابط مباشر نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول الكرخ الأولى عبر موقع نتائجنا

منذ قليل أعلنت وزارة التربية العراقية صدور نتائج السادس الابتدائي في العراق الدور الأول محافظة الكرخ الأولى علمًا بأن الوزارة أعلنت النتائج سيتم الاستعلام عنها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة أو عن طريقة منصة نتائجنا، علمً بأن أعمال التصحيح والتدقيق الخاصة بأوراق الاختبارات تمت على أعلى درجة من الشفافية كما أن الوزارة خصصت لجان تشرف على هذه الأعمال، وخلال الأسطر التالية سوف نشير إلى رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول.

نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول الكرخ الاولى

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان رسميًا منذ قليل عبر صفحاتها الرسمية عن الإعلان عن نتائج السادس الابتتدائي بالعراق وذلك عبر منصة نتائجنا الإلكتروني وذلك من أجل أن يطمئن الطلاب وأولياء أمورهم على النتيجة، وأكدت الوزارة أنه لا داعي أبدًا أن يتم التوجه للمدرسة من أجل الحصول على النتيجة لأنها ظهرت بالفعل كاملة لأكثر من 482 مدرسة بملفات سريعة وسهلة التحميل عبر نتائجنا.

رابط الاستعلام عن نتائج سادس ابتدائي الكرخ الأولى

من أجل أن تتمكن عزيزي الطالب من الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الكرخ الأولى بشكل إلكتروني عبر منصة نتائجنا قم بإتباع الخطوات التالية: