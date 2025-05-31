هسه الرصافة 2و 3|.. استظهر نتائج السادس الابتدائي 2025 برقم المقعد الدور الأول موقع نتائجنا RESULTS.MALAZEMNA

يزداد البحث كثيرًا عن نتائج السادس الابتدائي 2025 برقم المقعد بكافة المحافظات العراقية، حيث أوضحت وزارة التربية بأن نتائج الصف السادس الابتدائي سوف تعلن في كل محافظة على حدى وليس في كافة المحافظات دفعة واحدة، وأنه يمكن للطلاب الحصول عليها عن طريق الدخول إلى موقع وزارة التربية أو عبر منصة نتائجنا من أجل التيسير على الطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتائج.

نتائج السادس الابتدائي 2025 برقم المقعد

انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي بدولة العراق من أداء الاختبارات الخاصة بهم يوم التاسع عشر من مايو 2025، وتم البدء على الفور في الأعمال الخاصة بالتصحيح ورصد الدرجات ويمكن الحصول عليها برقم المقعد كالآتي:

سجل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة نتائجنا.

اختر نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول.

أدخل رقم المقعد والاسم الرباعي بصورة دقيقة.

حدد المحافظة التابع لها الطالب.

أنقر على زر عرض النتائج وقم بتحميل الملف وابحث عن النتيجة.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الرصافة 2 و 3

يمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول على نتائج السادس الابتدائي محافظة الرصافة وجميع المحافظات العراقية بصورة مباشرة من خلال موقع وزارة التربية العراقية بالخطوات الآتية:

انقر على رابط وزارة التربية العراقية.

اختر قسم النتائج الامتحانية.

عليك تحديد المرحلة الدراسية ” الصف السادس الابتدائي” الدول الأول.

أدخل رقم الجلوس.

عليك اختيار المديرية التعليمية ” الرصافة الأولى” عبر القائمة.

اختر زر بحث وسوف تعرض لك النتيجة بصورة مباشرة.

آخر أخبار نتائج السادس الابتدائي العراق

أشارت وزارة التربية العراقية إلى أن الأعمال الخاصة بالتصحيح والمراجعة مستمرة الخاصة نتائج السادس الابتدائي 2025 برقم المقعد في كافة المديريات التعليمية، ويتم التدقيق والمراجعة تحت إشراف لجان متخصصة، وذلك من أجل رفع النتائج بصورة إلكترونية، ويتوقع الانتهاء من أعمال النتيجة في مطلع الأسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل.