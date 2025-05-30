link نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 بغداد بجميع المدارس عبر موقع نتائجنا

نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 بغداد والتي تضم على اكثر من قطاع وهى العاصمة للدولة العراقية وتحتوى على اكبر تعداد سكنى بها وبالتالي تضم اكبر عدد طلاب على الإطلاق مقارنة بالمحافظات الرعاية الأخرى ، ويترقب طلابها في الصف السادس الابتدائي إعلان أول قطاع بها عن نتائج الدور الأول لهذا العام الدراسي، والذي الجدير بالذكر كل قطاع يعلن نتائج طلابها منفردا فور ان يتم انتهاء من مرحلة التصحيح والمراجعة ومن ثم تعتم ويتم رفعها إلكترونيا على المواقع العراقية المختلفة والتي سوف نرصدها اليكم عبر هذا المقال .

نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 بغداد

توفر وزارة التربية العراقية عبر موقعها الرسمية خدمة الاستعلام عن نتائج جميع المرحل التعليمية إلكترونيا، والتي من خلالها يمكن لجميع الطلاب الآن الاستلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 للدور الأول، والتي سوف تعلن خلال الساعات القليلة المقبلة رسميا، وبالإضافة إلي انه توجد عدة مواقع أخرى معتمدة من قبل الوزارة منها موقعنا نتائجنا وموقع ناجح التعليمي، واللذان يوفران إلي الطلاب خدمة الحصول على ملف النتيجة بى دى اف في ثوان عقب اعتمادها

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 العراق

نعرض اليك خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 بغداد عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية التفاصيل التالية

عليك زيارة رابط موقع نتائجنا.

حدد من الخيارات أيقونة نتائج السادس الابتدائي.

حدد من الخيارات المتاحة أمامك القطاع الخاص بك من قطاعات محافظة بغداد.

انقر على رابط تحميل ملف PDF.

يمكنك الآن فتح الملف والاطلاع على درجاتك .

نتائج السادس الابتدائي 2025 وزارة التربية العراقية.