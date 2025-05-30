فور ظهورها ..نتائج السادس الابتدائي 2025 البصرة متاحة على موقع نتائجنا nataegna

نتائج السادس الابتدائي 2025 البصرة، وهي من أكبر المحافظات العراقية التي تضم على أكبر عدد طلاب في العراق في جميع المرحل الدراسية، وتتواصل الإدارة التعليمية بالمحافظة عملية تصحيح ومراجعة أوراق الطلاب، على ان توفر النتيجة في الساعات المقبلة رسميا عبر موقع وزارة التربية العراقية او من خلال موقع نتائجنا التعليمي، ونقدم إليك عبر موقعنا الطريقة الصحيحة لاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف السادس الابتدائي 2025 بالعراق للدور الأول

نتائج السادس الابتدائي 2025 البصرة

ينتظر الآن طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق وبالأخص في مدينة البصرة إعلان نتائج الدور الأول ولهذا العام الدراسي، والتي جارى حاليا بدا رفعها على موقع نتائجنا التعليمي إلي جميع الطلاب في العراق على ن تكون متاحة رسميا خلال شهر مايو الجاري في صيغة ملف بي دي اف، يوجد بها نتائج جميع المدراس العراقية ويمكن للطلاب الاستعلام بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع وزرة التربية العراقية الحكومي.

موقع نتائجنا السادس الابتدائي 2025 الدور الأول

للاستعلام عن نتائج الطلاب الخاصة بالصف السادس الابتدائي 2025 الدرو الأول عليك زيارة موقع نتائجنا للحصول على ملف بيان درجات نتائج السادس الابتدائي 2025 البصرة باتباعك للخطوات التالية