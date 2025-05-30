طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين bankofkhartoum

تعتبر طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين من أهم الخدمات الرقمية التي أتاحها البنك بشكل كامل، حيث يمنح العملاء فرصة الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفروع، ويسعى بنك الخرطوم من خلال هذه الخدمة إلى تيسير إجراء العمليات المصرفية التي تشمل تحويل الأموال، وأيضا دفع المصروفات، وإدارة الحسابات الشخصية بسهولة عبر الإنترنت، كل ذلك يأتي في إطار رؤية البنك من أجل تحويل التعاملات الورقية إلى إلكترونية بالكامل.

كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

لكي تتمكن من فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بسهولة، يجب ان يتم اتباع خطوات بسيطة عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك، تهدف هذه الخطوات إلى جعل عملية التسجيل سلسة ومباشرة وبدون تعقيدات، وإليك الخطوات:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر الإنترنت.

حدد الخدمة أو الحساب الذي تريد تخصيصه من الخيارات الموجودة في واجهة الموقع.

قم بتنزيل تطبيق “بنكك” من خلال متجر التطبيقات الخاص بهاتفك سواء كان يعمل بنظام أندرويد أو بنظام iOS.

أدخل البيانات المطلوبة ذات الصلة مثل الرقم القومي، ورقم هاتفك الجوال، ورقم جواز السفر.

رفع صورة واضحة للهوية الوطنية أو جواز السفر بجانب المستندات المطلوبة الأخرى لضمان استكمال الطلب.

شروط أساسية لفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

لكي يكون سهولة في التسجيل عبر الإنترنت وفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين، هناك مجموعة من الشروط التي يتعين على العملاء استيفاؤها، إذ يسعى البنك لتبسيط الإجراءات وانتقاء الوسائل الأكثر أمانًا لضمان نجاح عملية التسجيل، وفيما يلي قائمة الشروط المطلوبة: