عاجل هسه الكرخ الثانية|.. نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الاول برقم المقعد كشوفات PDF 👇 من نتائجنا وموقع وزارة التربية

يبحث العديد من الطلاب والطالبات بدولة العراق عن نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الاول، تعد المرحلة الابتدائية واحدة من بين المراحل التعليمية الهامة التي يمر بها الطلاب خلال المسيرة التعليمية، حيث أنهم ينتقلون بعدها إلى مرحلة التعليم المتوسط، وقد أوضحت وزارة التربية بأن النتائج سوف تعلن عن قريب بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الاول

أوضحت وزارة التربية العراقية بأن لجان التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات إلكترونيًا، مستمرة في عملها حتى الآن، ويتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج بنهاية الأسبوع الأول من شهر يونيو أو بداية الأسبوع الثاني على أقصى تقدير، على أن يتم الإعلان عن هذه النتائج من خلال المنصات الإلكترونية وعلى رأسها منصة نتائجنا التي تم إطلاقها من قبل الوزارة من أجل التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق

تحرص دائمًا وزارة التربية العراقية على تيسير كافة الأمور على الطلاب وأولياء الأمور، لذلك أوضحت بأنه يمكن الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني عن طريق تطبيق الخطوات الآتية:

سجل الدخول إلى منصة نتائجنا.

عليك النقر على خيار نتائج الصف السادس الابتدائي.

أدخل البيانات الخاصة بالطالب.

انقر على زر استعلام، وسوف تظهر لك نتيجة الطالب التي تبحث عنها فور اعتمادها.

رابط نتائج السادس الابتدائي الدول الأول وزارة التربية

حرصت وزارة التربية العراقية على توفير أكثر من رابط من أجل ضمان حصول الطلاب على نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الاول الخاصة بهم بسهولة، لذلك أوضحت بأنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بسهولة عن طريق رابط وزارة التربية العراقية وذلك كالآتي: