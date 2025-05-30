نزلها بسرعة.. تردد قناة وناسة الجديد بأحلى برامج الكرتون الأن على القمر الصناعي

يرغب الكثير من أولياء أمور الأطفال علي معرفة الترددات الجديد والتي من خلالها يتم بث قناة وناسه، تعد قناة وناسه واحدة من ابرز القنوات الفضائية التي تقدم الكثير من الفقرات المتنوعة والمختلفة منها البرامج التعليمية، الثقافية، الترفيهية مما تعمل علي بث المواقف الإيجابية، جميع محتوياها خالي تماما من أي مشاهد بها عنف أو إثارة مما تجعلها قناة آمنة المحتوي، تحظي بإقبال كبير من العديد من الأسر حول أنحاء الدول العربية، تبث محتوياها علي مدار 24 ساعه دون انقطاع، عبر السطور القادمة سنوضح لكم ترددات قناة وناسه الجديدة تابعونا.

ابرز مميزات قناة وناسة بيبي الجديدة

لمشاهدة جميع البرامج التي يتم بثها عبر قناة وناسه يمكنكم تحميل القناة عبر تردداتها الجديدة علي شاشات التلفاز.

تبث جميع محتوياها من خلال ألوان جذابة ومختلفة مما تجعلها تجذب أنظار ما يتابعها سواء كان صغير أم كبير.

من خلال مشاهدة برامجها يتمكن الطفل من تعلم الحروف والأرقام باللغتين العربي والانجليزية.

تعمل علي تنمية المهارات السلوكية واللغوية وأيضا مهارات الذكاء.

جميع برامجها تيتم بثها علي مدار اليوم دون انقطاع بسبب الفواصل الإعلانية.

تردد قناة وناسه علي النايل سات

يمكنكم استقبال قناة وناسه ومتابعه جميع برامجها عبر ترددها الجديد والذي يتم بثه عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات التالية:

يتم بث قناة وناسه عبر التردد التالي: 12399.

من خلال مؤشر ترميز: 27500.

عبر الاستقطاب: أفقي.

مؤشر تصحيح: 6/5.

وناسه عبر ترددها الجديد علي العرب سات

يتاح للجميع تحميل تردد قناة وناسه والذي يتم بثه عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال البيانات التالية: