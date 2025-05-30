قربت حلاص كل المحافظات”.. نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس من بوابة وزارة التربية والتعليم 2025

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي من أجل التعرف على نتائج الأبناء والانتقال إلى مرحلة جديدة في المسيرة التعليمية الأساسية وهي مرحلة الإعدادية، حيث أن الطلاب قد اختتموا الاختبارات يوم الثلاثاء الماضي الموافق 27 مايو 2025، وسوف نخبرك نحن أكثر حول كيفية الحصول على النتيجة من خلال هذا المقال.

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي

حتى الآن لا زالت أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة بالأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب قائمة، لكن صرح مصدر داخل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بأنه جار الآن الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد الإلكتروني لدرجات الطلاب، تمهيدًا لاعتماد النتيجة والإعلان عنها بصورة رسمية خلال الأسبوع المقبل، أي يتوقع أن يتم الإعلان عنها قبل عيد الأضحى المبارك.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي

أوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بأنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بصورة إلكترونية فور ظهورها من خلال العمل على تطبيق الخطوات الآتية:

توجه بالدخول إلى بوابة التعليم الأساسي.

سجل الرقم القومي الخاص بالطالب.

عليك تحديد المرحلة الدراسية.

اختر الصف بالإضافة إلى الفصل الدراسي.

انقر على خيار عرض النتيجة وسوف تظهر لك على الفور حال ظهورها.

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني

يجب العلم أن نظام تقييم الطلاب الذي تم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم يتضمن تخصيص 40 درجة خاصة بأعمال السنة والتقييمات الشهرية والكراسات والحضور، أما عن الامتحان النهائي مخصص له 60 درجة وبذلك يصبح المجموع النهائي للمادة 100 درجة أما عن التوزيع يتم كالآتي: