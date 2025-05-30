الرصافة الأولى والكرخ تُعلنان ظهور نتائج السادس الابتدائي للدور الأول

أعلنت تربية الرصافة الأولى والكرخ الثانية، عن إكمال نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، مما أبلغت إدارات المدارس برفعها على المواقع الإلكترونية صباح اليوم الجمعة الموافق 30 من شهر مايو 2025، مما جاءت نسب النجاح عالية عن العام الماضي، وذلك نظير الجهود التي بذلتها وزارة التربية العراقية ومختلف إدارات تربية التعليم، حتى يسهل الإطلاع عليها بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

استخراج نتائج السادس الابتدائي للدور الأول

يمكنك استخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي للدور الأول بمحافظتي الرصافة والكرخ الثالثة، وكافة المحافظات العراقية التي تظهر تدريج من قبل إدارة التربية، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

بعدها يمكنك تسجيل الدخول إلى صفحة النتائج.

ليتم إختيار المحافظة التابع لها كل طالب وطالبة.

فيما ستتمكن بعدها من النقر على “تنزيل”.

بحيث تتمكن من عرض تفاصيل النتيجة والتعرف على الدرجات المتحصل عليها الطلاب.

تربية الكرخ لعرض نتائج السادس الابتدائي للدور الأول

وستقوم تربية الكرخ الثالثة بتسليم كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول إلى مدارس غدًا الأحد، تسهيلاً على الطلبة والطالبات في معرفة نتائجهم والدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، مع فتح باب الاعتراضات عقب بالانتهاء من ظهور جميع المحافظات في غضون الساعات المقبلة، بحيث يسهل الإطلاع عليها، وحصول كل طالب وطالبة على ما يستحقونه من مجموع في هذه المرحلة الدراسية دون الإخلال بذلك.