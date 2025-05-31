الشهادة الأزهرية.. رابط نتيجة الإبتدائية لعرض جميع النتائج بالدرجات فور ظهورها

يسعى العديد من طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية معرفة نتائج الترم الثاني والتي قد انتهوا من أداء الامتحانات منذ عدة أيام سابقة، بينما يشغل بال العديد منهم وهم وأولياء الأمور من اجل الاطمئنان علي نتائج أولادهم ومجهودهم طوال الترم، أشار مسؤولون باللجان عمليات التصحيح ورصد درجات المواد الامتحانية انه جاري العمل علي تصحيح الأوراق ورصد الدرجات وحين الانتهاء يتم تقديمها إلي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ذلك لكي يتم اعتمادها وسيتم رفعها عليا لفور علي بوابة الأزهر.

توقيت الإعلان علي نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2025

تساؤلات عديدة من قبل طلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري بمعرفة الموعد المحدد لظهور نتائج امتحانات الترم الثاني 2025، حيث تعتبر هذه المرحلة من اهم المراحل التعليمية والتي من خلال اجتيازها يستطيع الطالب علي الفور الانتقال إلي المرحلة الإعدادية، في السياق ذاته أكدت مصادر مسئولة داخل لجان عمليات التصحيح انه جاري الانتهاء من رصد درجات الطلاب كما اكد علي انه ينبغي علي جميع الطلاب أن ينتظروا لحين الانتهاء من عمليات التصحيح لان يعد هذا التأخير في مصلحة الطالب لكي يأخذ كل طالب حقة بنزاهه وشفافية.

آلية الاستعلام علي نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2025

يمكنكم الحصول علي نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2025 من خلال اتباع الخطوات التالية: