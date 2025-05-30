فور ظهورها مباشرة.. نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية على بوابة الأزهر

تزامنا مع اقتراب موعد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الترم الثاني للعام الدراسي 2025، حيث يبحث الكثير من الطلاب والطالبات المقيدين بالشهادتين الإعدادية والابتدائية علي معرفة الموعد المحدد للإعلان علي نتائجهم، تعد هذه النتائج ثمرة جهودهم طوال الترم من جهد وتوتر وقلق بالإضافة إلي الجهد المبذول من قبل أولياء أمور حيث يعد الدور هو الدور الأهم المبذول من قبلهم بالأخذ بمراعاة وجود وتلبية جميع احتياجاتهم، عبر السطور التالية من هذا الموضوع سنسرد لكم خطوات الاستعلام علي النتائج فور الإعلان عنها إليكم التفاصيل.

الاستعلام علي نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية2025

من اجل الحصول علي نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 يرجي اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

في البداية: قم بزيارة بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثم اضغط علي أيقونة نتائج الشهادة الابتدائية، الإعدادية 2025.

يتطلب إدخال اسم الطالب، رقم الجلوس، المنطقة الأزهرية، العام الدراسي 2025، تحديد الفصل الدراسي الثاني.

انقر علي زر الاستعلام.

أخيرا: انتظر بضع ثواني ويتم علي الفور عرض النتائج.

كيفية توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2025

إليكم التفاصيل اللازمة لمعرفة توزيع درجات المواد الخاصة بالشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2025 والتي جاءت علي النحو التالي:

مادة القران الكريم: 50 درجة.

مادة اللغة العربية: 50 درجة.

مادة التربية الدينية: 50 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 25 درجة.

مادة العلوم: 25 درجة.

الرياضيات: 50 درجة.

اللغة الانجليزية: 25 درجة.

آلية توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2025

بعد أن ذكرنا لكم كيفية توزيع درجات مواد الشهادة الابتدائية سنوضح لكم توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 والتي تتمثل في: