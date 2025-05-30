خطوات استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر مظلتي

يرغب الكثيرون في معرفة رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 الوجبة الأخيرة، حيث تسعى العراق دائماً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين مواطنيها، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، مما جعلها تقدم دعماً لهم يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الضرورية، إذ تشمل هذه المساعدة الدعم الغذائي والصحي، حيث تقدم رعاية طبية جيدة لمواطنيها، وتساعدهم أيضاً في التغلب على قساوة ظروف المعيشة ومساعدتهم مالياً.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025

ولكي يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 الوجبة السابعة والأخيرة بشكل إلكتروني، عليك النظر إلى الخطوات التالية، واتباعها كما هي:

في بادئ الأمر ينبغي على الشخص المستعلم ان يقوم بفتح منصة مظلتي من خلال الضغط على هذا الرابط. في الخطوة الثانية يتم ادخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور لتسجل دخولك بنجاح عبر المنصة. في الخطوة الثالثة عبر صفحة مظلتي الرئيسية يتم النتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية. ثم بعد ذلك عليك أن تقوم باختيار الرعاية الاجتماعية من بين الخيارات المتاحة. يجب أن تحدد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها، الوجبة “السابعة”. ولعرض تفاصيل استعلامك، انقر فوق خانة الاستعلام.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2025

يعتبر دعم الرعاية الاجتماعية هو دعم مقدم من قبل الحكومة العراقية، لدعم المواطنين مادياً، وتحسين مستوى معيشتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة ونوضح لكم شروط الحصول علي الدعم