الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر يونيو 2025.. والصرف أمته

يعتبر معاش تكافل وكرامة من أبرز البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في مختلف محافظات مصر، نظير أن الحكومة حريصة على دعم العديد من المستفيدين، لكي يتحصلوا على الدعم المادي بشكل شهري دون أي تأخير، ناهيك عن إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، بناءً على ما يلي:-

قم بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات الوزارة.

بحيث يسهل قيامك باختيار خدمة الاستعلام عن المعاش.

فيما ستتأهل بعدها من إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

النقر على زر “بحث”.

مع الانتظار لبضع لحظات حتى يتم تحميل النتائج.

وعندها ستتمكن من التعرف على قيمة المعاش.

ما هي شروط التسجيل في معاش تكافل وكرامة

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة الراغبين بالتسجيل في برنامج تكافل وكرامة، فجاء بناءً على ما يأتي:-

يجب ألا يكون الأسر أو الشخص المتقدم أي مصادر دخل تمنعه من عدم التسجيل في البرنامج.

كذلك في حالة الإعاقة لابد من تقديم شهادة تُثبت ذلك.

بالنسبة لكبار السن لابد أن يكون بدون معاش تأميني.

الأيتام يحق لهم التقديم في معاش تكافل وكرامة.

عمل زيارة ميدانية من قبل شؤون مديرية التضامن الاجتماعي وموافتهم لطلب التقديم.

الموافقة على كافة المعايير والأحكام المفروضة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف معاش تكافل وكرامة يكون في منتصف كل شهر ميلادي، مؤكدة أن عمليات الصرف تكون من مختلف منافذ الصراف الألي وكافة الفروع التابعة للبريد المصري لكي يتحصل عليها كافة المستفيدين.