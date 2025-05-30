بعد اعلان نتيجة صندوق الإسكان الاجتماعي”.. shmff gov eg استعلام عن حالة الطلب سكن لكل المصريين 5 من هنا 👇

رابط shmff gov eg استعلام عن حالة الطلب للحصول على نتيجة سكن لكل المصريين الإعلان الخامس، هو من بين أكثر الأمور التي يزداد البحث عنها من قبل الكثيرين من المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية، بعد الإعلان من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي بالانتهاء من فحص كافة الطلبات للمتقدمين ونهاية فحص التظلمات.

shmff gov eg استعلام عن حالة الطلب

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي بنهاية فحص الطلبات الخاصة بكافة المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين 5، ويمكن الاستعلام عن حالة الطلب كالآتي:

توجه من أجل زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

اختر استعلام عن الطلب.

عليك تسجيل الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 رقم.

بعد إدخال البيانات انقر على زر استعلام، ومن ثم انتظر حتى تظهر لك النتيجة.

موعد سداد الاقساط للمقبولين في الاسكان الاجتماعي

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، بأن البدء في سداد الأقساط الربع سنوية للأشخاص المقبولين للحصول على الوحدات السكنية والتي سوف يتم تسليمها في خلال 36 شهرـ، يبدأ في شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع فتح التقديم للإعلان الجديد.

وقد أوضح الصندوق بأنه تم البدء فعليًا في إرسال رسائل الأولوية لمن لتوجيه المتقدمين لدفع الأقساط او سحب مبلغ جدية الحجز أو الأولوية في المشروعات القادمة.

نتائج تظلمات سكن لكل المصريين 5

تم الإنتهاء من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي من فحص كافة التظلمات الخاصة بالحصول على وحدة سكنية في مشروع سكن لكل المصريين 5، وتم البدء في إرسال رسال نصية لكافة العملاء الذين تنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم بدءًا من الخميس 29 مايو، وأن هناك البعض تم توجيه رسائل لهم بالقبول في الوحدات الجاهزة للتسليم، أو التسليم خلال 36 شهر، أو توجيهم من أجل سحب مقدم الحجز في خلال 14 يوم.