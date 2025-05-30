النتيجة نزلت رسمي.. نتيجة السادس الابتدائي 2025 الرصافة الأولى على موقع وزارة التربية العراقية PDF

أعلنت مديرية تربية الرصافة الأولى عن صدور نتيجة السادس الابتدائي 2025، ليتمكن الطلاب الآن من معرفة نتائجهم بسهولة، جاء الإعلان بعد انتهاء أعمال التصحيح التي جرت بدقة في جميع المدارس، وقد أكدت الوزارة أن النتائج متوفرة على موقعها الرسمي بصيغة ملفات PDF، وتشمل الأسماء كاملة وأرقام الجلوس، ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص وزارة التربية على الشفافية وسرعة نشر النتائج لجميع الطلاب وأولياء الأمور في عموم العراق.

طريقة الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2025 – الرصافة الأولى

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي: epedu.gov.iq

اختيار صفحة نتائج الامتحانات الوزارية

تحديد مديرية “الرصافة الأولى” من قائمة المحافظات

تحميل ملف PDF الخاص بالنتائج

البحث عن الاسم أو رقم الجلوس داخل الملف

في حال وجود مشكلة، يمكن مراجعة المدرسة للاطلاع على النتيجة يدويًا

معدل النجاح في الرصافة الأولى هذا العام

أشارت مديرية تربية الرصافة الأولى إلى أن نسبة النجاح في الدور الأول بلغت 85.4%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، وعزت المديرية هذا التحسّن إلى جهود الكوادر التربوية وحرص أولياء الأمور على دعم الطلاب طوال العام الدراسي، كما تم تسجيل معدلات تفوق كبيرة في عدة مدارس تابعة للمديرية، الأمر الذي يعكس تطور المستوى التعليمي في المنطقة.

إعلان نتيجة الرصافة الأولى يُعد خطوة مهمة ضمن سلسلة إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي بجميع مديريات العراق، وتدعو الوزارة الطلاب وأسرهم إلى الاعتماد فقط على المصادر الرسمية لتجنب الأخبار المضللة، كما تتمنى وزارة التربية النجاح والتوفيق لجميع الطلبة في المراحل الدراسية المقبلة، مؤكدة استمرار دعمها لمسيرتهم التعليمية في كل المحافظات.