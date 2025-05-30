أحصل على أفضل كودات بلوكس فروت Blox Fruits 2025 للاعبين واستعد لتجربة أكثر إثارة وتشويق

تعد لعبة بلوكس فروت (Blox Fruits) واحدة من أكثر الألعاب شعبية في عالم ألعاب الهواتف المحمولة وخاصة بين مستخدمي أجهزة الآيفون والأندرويد، تجمع اللعبة بين عناصر المغامرة والاستكشاف حيث يمكن للاعبين الانغماس في عالم مليء بالتحديات والمغامرات البحرية، يعتبر عام 2025 نقطة انطلاق جديدة لمحبي هذه اللعبة حيث تم تحديث اللعبة بإضافة محتوى جديد وميزات متطورة سيتم استعراض طريقة تنزيل لعبة بلوكس فروت على كل من نظامي التشغيل آيفون وأندرويد بالتفصيل.

تنزيل Blox Fruits 2025 للآيفون

يجب على المستخدم فتح تطبيق App Store المتوفر على جهاز الآيفون.

يتم استخدام شريط البحث في الجزء السفلي من الشاشة للبحث عن “Blox Fruits”.

بعد ظهور نتائج البحث يجب على المستخدم النقر على أيقونة اللعبة من القائمة.

عند فتح صفحة اللعبة ينصح بالنقر على زر “تحميل” (Get) أو “شراء” (Buy) إذا كانت اللعبة غير مجانية.

قد يطلب من المستخدم تسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص به.

بعد بدء عملية التنزيل، يجب الانتظار حتى تكتمل. ستظهر اللعبة على الشاشة الرئيسية للجهاز بعد الانتهاء من التنزيل.

بمجرد التنزيل، يمكن للمستخدم الضغط على أيقونة اللعبة لفتحها وبدء اللعب.

خطوات تنزيل بلوكس فروت للأندرويد

يجب على مستخدم أندرويد فتح تطبيق Google Play Store.

يمكن استخدام شريط البحث في الجزء العلوي من الشاشة للبحث عن “Blox Fruits”.

عند عرض النتائج، يجب على المستخدم اختيار الصورة الخاصة باللعبة.

سيظهر زر “تثبيت” (Install) على الشاشة.

يجب النقر عليه وستقوم منصة Google Play ببدء تحميل اللعبة تلقائيًّا.

بعد الانتهاء من التحميل ستظهر اللعبة داخل قائمة التطبيقات على الهاتف.

من خلال الضغط على أيقونة اللعبة في الشاشة الرئيسية يمكن للمستخدم البدء في تجربة مغامرات اللعبة.

استبدال كودات بلوكس فروت