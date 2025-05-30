تم الرفع الآن.. رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في بعض محافظات العراق 2025 بالإسم

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في بعض المحافظات التي أنهت كافة المراحل المتمثلة في التصحيح والمراجعة، ناهيك عن أن الوزارة تهتم اهتماما بالغًا بهذه النتيجة والمرحلة الدراسية هذه التي تضمن شريحة كبيرة من الطلبة والطالبات، بما يمكنك الاستعلام عن النتيجة وتنزيل كافة الكشوفات، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

هناك بعض الخطوات لكي يتم الإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في عموم محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

أو إمكانية زيارة موقع نتائجنا الإلكتروني.

ناهيك عن البدء في إجراء التسجيل للنتيجة.

مع اختيارك إلى مرحلة السادس الابتدائي الدور الأول.

تحديد المحافظة المقيم بها الطالب المتقدم.

مع النقر على زر “تنزيل”.

بحيث يتم تحميل كشوفات نتائج الصف السادس الابتدائي.

ووقتها ستتعرف على كافة أسماء المشمولين في هذه النتيجة.

ظهور نتائج السادس الابتدائي في محافظات العراق

جاءت المحافظات التي ظهرت فيها نتائج السادس الابتدائي الدور الاول، وكذلك التي لم تظهر بعد، بناءً على ما يلي:-