ظهرت دلوقتي.. نتيجة السادس الابتدائي 2025 الكرخ الأولى بالعراق متاحة رسميًا برابط مباشر من وزارة التربية والتعليم

أعلنت مديرية تربية الكرخ الأولى في العاصمة بغداد عن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 بشكل رسمي، لتكون أولى المحافظات العراقية التي تنشر النتائج هذا العام، حالة من الفرح عمّت بين الطلاب وأولياء الأمور بعد انتظار طويل، خاصة أن الامتحانات جرت في أجواء منظمة وجيدة، وزارة التربية أكدت أن النتائج متاحة الآن على منصتها الإلكترونية بصيغة PDF يمكن تحميلها بسهولة، مع إمكانية الاستعلام عبر المدارس أيضًا.

طريقة الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2025 – الكرخ الأولى

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية: moedu.gov.iq

التوجه إلى قسم “نتائج الامتحانات”

اختيار “نتيجة السادس الابتدائي 2025 – الكرخ الأولى”

تحميل ملف PDF الذي يحتوي على أسماء الطلاب الناجحين

البحث داخل الملف عن طريق الاسم أو رقم الجلوس

في حال تعذر الوصول إلكترونيًا، يمكن التوجه إلى المدرسة للاستعلام مباشرة

نسبة النجاح في الكرخ الأولى هذا العام

شهدت الكرخ الأولى نسبة نجاح مرتفعة وصلت إلى 88%، ما يعكس تحسنًا في مستوى التعليم ونتائج الجهد المبذول من قبل الكوادر التدريسية والطلبة، وقد أعلنت المديرية عن نيتها تكريم المدارس المتميزة التي حققت نسب تفوق عالية خلال هذا الموسم الدراسي.

إعلان نتيجة الكرخ الأولى يمثل انطلاقة لباقي النتائج في المحافظات العراقية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن باقي المديريات خلال الأيام القليلة المقبلة، تنصح وزارة التربية جميع الطلاب بمتابعة موقعها الرسمي فقط للحصول على النتائج، وعدم الاعتماد على الروابط غير الموثوقة، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في المراحل الدراسية القادمة بكل محافظات العراق.