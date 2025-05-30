ظهرت الان.. نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق 2025 الرصافة والكرخ

ظهرت نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في بعض محافظات العراق، نظير أن ذلك تضمن محافظتي الرصافة 1 والكرخ 3، فيما أن باقي المحافظات في مرحلة التصحيح، إلا أن إعلانها أصبح على وشك الاقتراب، خاصة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المعنية بتصحيح والمراجعة الدقيقة التي تضمن حصول كل طالب وطالبة على ما يستقحونه من درجات، فيما يمكنك استخراج كشوفات المحافظات التي ظهرت، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

أما عن الخطوات الخاصة بالإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في مختلف محافظات العراق ومن بينها الرصافة الأولى والكرخ الثالثة، وفقًا لما يلي:-

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات الموقع.

قم باختيار مرحلة السادس الابتدائي.

مع تحديد الدور الأول.

فيما ستتمكن من إدخال كافة المعلومات ومن بينها الرقم الإمتحاني.

النقر على زر “تنزيل”.

بحيث تتمكن من استخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول.

نسبة نجاح السادس الابتدائي الدور الأول في العراق

وبناءً على المؤشرات الأولية المعنية بنتائج السادس الابتدائي الدور الأول، فإن نسبة النجاح تراوحت من 70 لـ 80 % في مختلف المحافظات العراقية، لكن لم تظهر سوى محافظتي أثنين، وجاري الإعلان عن باقي المحافظات الأخرى، نظير التسهيل على كافة الطلبة والطالبات في التعرف على نتائجهم والدرجات المتحصلين عليها في هذه المرحلة الدراسية بالعراق، وهو ما سيتم الإعلان عنه في غضون الفترة القادمة.