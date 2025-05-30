ظهرت هسه.. نتائج السادس الابتدائي 2025 موقع نتائجنا برابط مباشر وسريع جميع المحافظات

نقدم تفاصيل نتائج السادس الابتدائي 2025 موقع نتائجنا، حيث تزايدت عمليات البحث خلال الأيام الماضية من قبل طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي في عموم محافظات العراق حول كيفية الاستعلام عن نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2025، إذ يترقب أولياء الأمور والطلاب إعلان النتائج بفارغ الصبر بعد انتهاء الامتحانات الرسمية، وقد أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية العراقية أن النتائج ستُتاح في القريب العاجل عبر المنصات المعتمدة، ويُمكن الحصول عليها بسهولة باستخدام الاسم الرباعي أو الرقم الامتحاني لكل طالب، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى موقع نتائجنا الرسمي عبر الرابط المباشر: results.mlazemna.com، وهو الموقع الذي تم تخصيصه لعرض نتائج المراحل الدراسية المختلفة مجانًا، ومن المتوقع أن يُعلن موقع سلاش ويب عن موعد ظهور النتائج أيضًا لحظة صدورها، ومنذ قليل صدرت بعد النتائج في بعض المحافظات، ويمكن الآن تحميل النتيجة من الموقع والاستعلام عنها.

نتائج السادس ابتدائي الدور الاول

انتهت امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق للدور الأول من العام الدراسي 2025 دون تسجيل أي حوادث أو شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، وقد جاءت الأسئلة متناسبة مع مستويات جميع الطلاب، مما ساهم في أداء مطمئن وسلس داخل القاعات، وفور انتهاء الامتحانات، شرعت لجان التصحيح في عملها على مستوى المديريات التعليمية كافة، إذ يُجرى التصحيح حاليًا بدقة ومراجعة شاملة، لضمان منح كل طالب حقه الكامل في الدرجات، وبعد الانتهاء من مراحل التصحيح والمراجعة، سيتم رفع النتائج على موقع وزارة التربية العراقية وكذلك على منصة نتائجنا الرسمية ليستطيع الطلاب تحميلها بسهولة بصيغة PDF.

نتائج السادس الابتدائي 2025 موقع نتائجنا

من أجل التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، أوضحت وزارة التربية العراقية الخطوات الرسمية التي يُمكن من خلالها الاطلاع على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2025 عبر الإنترنت، والتي تأتي على النحو التالي: