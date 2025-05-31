طريقة الإستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 بوابة التعليم الأساسي

تزايد عمليات البحث من قبل الكثير من الطلاب الصف الأول الإعدادي بمعرفة الموعد المحدد بظهور نتيجة الترم الثاني 2025، علي الرغم من انتهاء الامتحانات ما يقارب من أسبوعين فأكثر إلا انه لم يتم الإعلان علي النتائج مما يبث حالة من القلق لدي العديد من الطلاب وأولياء الأمور وذلك من اجل معرفة نتائج امتحانات ذوييهم للاطمئنان علي مجهودهم طوال الترم، وسنكشف لكم إجراءات الإستعلام عن النتيجة فور ظهورها.

استعلم الآن عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025

تساؤلات عديدة من قبل طلاب الصف الأول الإعدادي علي معرفة الخطوات اللازمة من اجل الاستعلام علي نتائجهم، لذا أتاحت وزارة التربية والتعليم علي الموقع الإلكتروني والذي من خلاله يتمكن الطالب الاستعلام علي نتيجته بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلي المدرسة التابع لها عبر الخطوات التالية:

في بداية الأمر: زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببوابة التعليم الأساسي.

ثم انقر علي أيقونة الخدمات التعليمية الإلكترونية.

حدد خدمة الاستعلام علي نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025.

يتطلب إدخال الاسم، رقم الجلوس، المدرسة، الإدارة التعليمية التابع لها.

ثم اضغط علي زر الاستعلام.

أخيرا: يتم عرض نتيجة الطالب علي الفور، مع بيان درجات المواد.

موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025

يسعى الكثير من الطلاب بالحصول علي نتائج الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 حيث أشار مسؤولون داخل اللجان الإلكترونية لتصحيح المواد ورصد الدرجات بأنه جاري الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، أضاف أيضا بأنه بمجرد الانتهاء من تصحيح الأوراق يتم اعتمادها ويتم رفعها عبر الموقع الإلكتروني نتيجتك الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم من اجل استخراج الطلاب نتائجهم بكل سهولة.